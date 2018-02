Zé Ricardo rejeita proposta árabe e permanecerá no Vasco

Zé Ricardo vai permanecer no Vasco. O treinador foi convencido pela diretoria a recusar a proposta do Al-Ahli, dos Emirados Árabes, e continuar o trabalho no clube carioca.

Um dia antes da classificação sobre o Jorge Wilstermann, Zé Ricardo recebeu a proposta do Al-Ahli. A oferta seria com um contrato de três anos no valor de R$23 milhões. No Vasco, o treinador recebe cerca de R$170 mil por mês.

"Mais até do que a parte financeira, pesou para o Zé Ricardo esse projeto que nós oferecemos. Ele é um profissional sério, dedicado, e mostramos a ele o quanto ele é fundamental em colaborar na reestruturação do futebol do clube", disse Alexandre Campello, em nota oficial.

Depois da decisão de permanência, a diretoria do Vasco discutirá com Zé Ricardo um aumento de salário e ampliação do tempo de contrato. O treinador possui acordo apenas até o final da atual temporada com o clube carioca.

Zé Ricardo chegou ao Vasco em agosto do ano passado, após a demissão de Milton Mendes. O treinador foi responsável por classificar o clube para a Copa Libertadores.