09:30 · 03.02.2017 por Vladimir Marques

Sandro é titular da zaga alvinegra ( Foto: Thiago Gadelha )

O zagueiro Sandro admite que a equipe do Ceará não atuou bem contra o Tiradentes na última quarta-feira, na vitória por 1 a 0 pelo Campeonato Cearense, por isso entende as vaias da torcida, mas também destaca que nem sempre o jogo vai se desenhar de forma favorável, gerando muita ansiedade por parte do torcedor.

"A torcida está acostumada a ver o Ceará jogar bem, dar espetáculo. Nós também queremos isso, mas às vezes o jogo que pode se desenhar para bom ou ruim, se apresenta ruim e aí temos que saber sofrer e conseguir o resultado. Quando tiver ruim, a gente não perde. Não ganha, mas também não perde. E nesse jogo a gente ganhou. Sofremos um pouco para ajustar a marcação em cima do Tiradentes, mas no final vencemos. Futebol é resultado, não tem jeito".

Sobre a formação da equipe do Ceará, Sandro opinou. "A equipe está se desenhando. Estamos trabalhando para que a gente venha melhorar. O elenco é bom, os jogadores estão se adaptando e todos queremos jogar bem. Aqui dentro não estamos brincando".

O próximo desafio do Alvinegro é no sábado, 21 horas, contra o Ferroviário, em jogo antecipado da 8ª rodada. O Vovô é o vice-líder do Estadual com 9 pontos, já o Tubarão da Barra é o 5º com 7.