Zagueiro revelado no Ceará pode ser emprestado para o Corinthians

08:31 · 03.01.2017 / atualizado às 13:41

Atleta se destacou no Ceará, mas não teve muitas oportunidades no time alvinegro e foi negociado cedo.

Revelado pelas categorias do base do Ceará, o zagueiro Pablo está muito próximo do Corinthians. O atleta, de 25 anos, já defendeu, além do Alvinegro de Porangabuçu, o Grêmio, Avaí e Ponte Preta. Atualmente, Pablo veste a camisa do tradicional Bordeaux, da França.

Pablo apreceu para o futebol cearense quando participou de um amistoso internacional do Ceará contra o PSV, da Holanda, em 2010, estando, inclusive, entre os marcadores do encontro.

Sobre a negociação com o Corinthians, o time paulista pretende tirá-lo do Bordeaux por empréstimo. Ele tem contrato com o clube europeu até 2019.

Além de Pablo, o Timão tenta também a contratação de Ernando, do Internacional, entre outros à disposição no mercado.