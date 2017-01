Zagueiro ex-Ceará faz seu primeiro treino com a camisa do Corinthians

19:37 · 25.01.2017 / atualizado às 19:57

Defensor foi oficializado como reforço do Timão na última segunda-feira ( Foto: Divulgação/Bordeaux )

O elenco do Corinthians treinou nesta quarta-feira (25) no CT Joaquim Grava, onde a principal novidade da atividade foi a presença do recém contratado zagueiro Pablo, ex-Ceará, trabalhando junto com o grupo alvinegro. Ele foi oficializado como reforço na última segunda, depois de ter sido emprestado pelo Bordeaux, da França, até o final do ano.

Pablo agora tentará adquirir um melhor condicionamento físico, pois não vinha realizando pré-temporada com o elenco. Entretanto existe a possibilidade de o atleta ser aproveitado pelo técnico Fábio Carille no amistoso contra a Ferroviária, no dia 1º de fevereiro, no Itaquerão, que servirá como preparação para o Campeonato Paulista.

O atacante Kazim, por sua vez, ficou fora do treino desta quarta por causa de um desconforto muscular na coxa direita, sofrido contra o São Paulo, no último sábado, na final da Florida Cup. Outras ausências no treinamento foram o lateral-direito Fagner e o meia Rodriguinho, convocados para defender o Brasil em amistoso contra a Colômbia, na noite desta quarta, no Rio.

Já o goleiro Walter, que não participou da Florida Cup, nos Estados Unidos, por causa de uma lesão no tórax, realizou apenas uma atividade em separado do elenco. Sem o jogador, os outros atletas fizeram um trabalho tático em campo reduzido.

Após o amistoso contra a Ferroviária, o Corinthians fará a sua estreia no Paulistão no dia 4 de fevereiro, contra o São Bento, às 17 horas, em Sorocaba.