Zagueiro croata diz que errou e pede desculpa após vídeo em apoio à Ucrânia

16:31 · 12.07.2018 por Folha Press

Zagueiro croata comemora classificação para final da Copa. ( Foto: AFP )

Vaiado pela torcida russa durante a partida entre Domagoj Vida pediu desculpas ao povo russo por um vídeo de apoio à Ucrânia. entre Croácia e Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo , o zagueiropor um vídeo de apoio à Ucrânia.

"Eu sei que cometi um erro e quero pedir desculpas novamente ao povo russo", disse Vida em entrevista ao canal de TV Rossiya 24. "Desculpe, esta é a vida. Precisamos aprender com nossos erros", afirmou à emissora russa.

Vida aparece em um vídeo ao lado de Ognjen Vukojevic, membro da comissão técnica da Croácia, depois da vitória dos croatas sobre os russos nos pênaltis dizendo "Slava Ukraine", expressão que quer dizer "glória à Ucrânia".

Ognjen Vukojevic foi multado pela Fifa e dispensado do cargo pela federação croata. Em entrevista ao site da federação, Vida afirmou que não teve a intenção de fazer protesto político contra a Rússia.

"Sinto muito que parte da mídia interpretou dessa forma a nossa frase. É claro que não foi uma mensagem política, mas apenas um agradecimento ao apoio da Ucrânia, onde jogamos por muitos anos. Não era nossa intenção fazer um insulto. Em minha carreira eu joguei com colegas de muitos países e respeito todos eles, assim como tenho um monte de amigos na Ucrânia, na Rússia, e estou orgulhoso de todas essas amizades", disse Vida.

A Croácia enfrenta a França na final da Copa do Mundo da Rússia no próximo domingo (15), às 12h (de Brasília), no estádio Luzhniki, em Moscou.