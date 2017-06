Zagueiro Adalberto retorna ao Fortaleza para lutar pelo acesso

18:46 · 08.06.2017 / atualizado às 19:04

Zagueiro Adalberto afirmou ser um sonho contribuir no acesso do Tricolor de Aço à Série B do Brasileiro ( Foto: Diário do Nordeste )

O Fortaleza tem mais um reforço para a Série C. O zagueiro Adalberto, de 29 anos, está de volta ao time tricolor. A confirmação veio do próprio jogador e do seu empresário, Lupércio Segundo. O atleta estava no Náutico, entretanto, precisou ser liberado na Justiça do Trabalho em virtude de atraso de vencimentos O jogador estará chegando à capital cearense na tarde desta sexta-feira (9). Adalberto é o oitavo reforço do Leão para esta temporada na terceira divisão do Brasileirão.

Retrospecto

Adalberto esteve no Leão nos anos 2013, 2014 e 2015, sendo campeão cearense neste último ano e marcando três gols com a camisa tricolor. "Estou muito feliz pelo meu retorno, porque estou voltando para um clube que gosto muito. É um sonho meu ajudar a subir o Fortaleza para a Série B", comentou o defensor.

O empresário do atleta, Lupércio Segundo, disse ser um desejo mútuo esse retorno: "O Adalberto queria voltar, já conhece o clube, e o clube também já conhece o trabalho dele. É um jogador que tem muito a contribuir com os objetivos do Fortaleza", disse o agente do atleta.

O contrato do defensor com o Leão vai até o final do ano e deverá ser assinado quando ele realizar os exames médicos.