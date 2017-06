Zagueiro Adalberto é apresentado no Fortaleza

18:38 · 14.06.2017 / atualizado às 18:54

Com sua experiência, Adalberto espera agregar tranquilidade ao elenco do Fortaleza no transcorrer da Série C ( Foto: Divulgação / Fortaleza EC )

O Fortaleza apresentou na tarde dessa quarta (14) o zagueiro Adalberto, de 29 anos, que estava no Náutico e conseguiu sua liberação do clube pernambucano mediante uma liminar na Justiça do Trabalho, alegando período regulamentar de salários atrasados.

Adalberto já defendeu as cores do Tricolor de Aço nos anos de 2013, 2014 e 2015. Foi campeão do Campeonato Cearense em 2015 e marcou três gols com a camisa do Leão. Do elenco atual, ele só havia trabalhado anteriormente com o polivalente Pablo, ano passado, quando ambos atuaram pelo América/MG.

Nesse retorno ao Pici, o defensor teceu comentários sobre o planejamento para finalmente fazer com que o clube possa retornar à Série B do futebol brasileiro. "Espero que esse ano seja um ano muito importante para mim. Seja um recomeço para mim e possamos chegar à Série B. Vamos trabalhar com humildade, tranquilidade para que alcancemos o nosso objetivo", disse.

Perguntando se havia mudado alguma coisa em relação às outras passagens, o jogador demonstrou ter bases sólidas. "Hoje, sou um cara mais maduro, já participei de muitas campanhas. O que tenho para mostrar são as minhas virtudes já conhecidas: A humildade, tranquilidade e respeitar sempre quem estiver jogando, pois a última palavra é a do treinador", finalizou o zagueiro.

O contrato do atleta vai até o final do ano. Adalberto compõe uma vasta lista de contratações realizadas pelo Tricolor visando acesso à Série B do próximo ano. Foram contratados, além do zagueiro, os atacantes Jô, Leandro Cearense e Hiago; os meias Adenilson e Pedro Carmona; o zagueiro Edimar e os volantes Wellington Reis e Aldo, este último sendo a mais recente contratação.

O próximo compromisso da equipe de Adalberto na Série C do Brasileiro será diante do Sampaio Corrêa, domingo (18), às 18h, no Presidente Vargas.