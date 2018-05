Xavi desiste de aposentadoria, e segue jogando pelo menos até dezembro

18:18 · 06.05.2018 por FolhaPress

Xavi, de 38 anos, joga agora pelo Al-Sadd, do Catar. ( Foto: reprodução/Instagram )

O meia Xavi Hernandez desistiu da aposentadoria e seguirá jogando pelo menos até dezembro. O ex-jodador do Barcelona, que havia dito que encerraria a carreira ao término da atual temporada, revelou neste domingo (6) que vai continuar em ação nos próximos meses -com possibilidade de seguir jogando no ano que vem. O espanhol defende o Al-Sadd, do Catar, desde 2015, quando deixou o Barça.

"Decidi seguir jogando pelo menos mais seis meses. Tudo depende da condição física. Quem sabe em dezembro eu decida continuar", disse o jogador à AFP.

A decisão de Xavi surpreende por conta de declarações do próprio jogador. Em julho ano passado, ele anunciou que faria a sua última temporada como profissional. Na ocasião, ele ainda afirmou que estava se preparando para virar treinador.

Xavi Hernandez, de 38 anos, é um dos maiores nomes da história do Barcelona, pelo qual atuou por 17 anos. No clube catalão, o meia conquistou oito vezes o Campeonato Espanhol, três Copas do Rei, quatro Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clube.

No Catar, o jogador ainda busca o primeiro título de expressão pelo Al-Sadd. Nesta segunda-feira (7), a equipe entra em campo contra o Al-Ahli, dos Emirados Árabes, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.