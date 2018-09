Willian marca e Chelsea vence na Grécia na estreia da Liga Europa

16:28 · 20.09.2018 / atualizado às 16:29 por Agência Estadão

O brasileiro foi o destaque da partida, marcando o gol da vitória da equipe inglesa. ( Foto: AFP )

Uma das sensações deste início de temporada no futebol europeu, o Chelsea largou com vitória na edição 2018/2019 da Liga Europa. Nesta quinta-feira (20), mesmo com uma escalação alternativa, a equipe inglesa visitou o PAOK, na Grécia, e levou a melhor por 1 a 0, com gol solitário do brasileiro Willian ainda nos primeiros minutos.

Esta foi a sexta vitória consecutiva do Chelsea, que parece ter se encontrado sob o comando do técnico Maurizio Sarri e lidera o Campeonato Inglês com 100% de aproveitamento. Nesta quinta, o italiano poupou algumas peças do time titular, como Azpilicueta, David Luiz, Kovacic e, principalmente, Hazard.

Mesmo sem estes nomes, o Chelsea se lançou ao ataque e não demorou para chegar ao gol da vitória. Logo aos seis minutos, Barkley driblou no meio de campo e arrancou, antes de dar enfiada perfeita para Willian. O brasileiro bateu de primeira, o goleiro ainda desviou, mas a bola morreu na rede.

O gol mudou o panorama do jogo e deixou o Chelsea meio preguiçoso, sem manter o ímpeto dos primeiros minutos. Mesmo assim, o time inglês dominava as ações e chegou a ter grande chance pelo alto com Morata, que jogou rente à trave.

Na etapa final, o time inglês manteve-se no controle, sem pressionar. Willian teve grande chance mas jogou para fora, assim como Marcos Alonso. Na base do esforço, o PAOK ainda tentou nos últimos minutos e ameaçou o gol de Kepa pela primeira vez, mas o Chelsea manteve o placar sem grandes sustos.

Outros jogos

Na outra partida do Grupo L da Liga Europa, o BATE Borisov, da Bielo-Rússia, visitou o Videoton, na Hungria, e também levou a melhor. Com gols de Tuominen e Filipenko, a equipe venceu por 2 a 0 e assumiu a liderança da chave graças ao saldo de gols.

Pelo Grupo I, o Besiktas recebeu o Sarpsborg 08, da Noruega, e venceu por 3 a 1 na Turquia, com gols de Ryan Babel, Enzo Roco e Lens. No outro jogo da chave, o Genk encarou o sueco Malmö, na Bélgica, e também levou a melhor, por 2 a 0.

Já no Grupo K, o Rennes passou pelo Jablonec, da República Checa, por 2 a 1. Por este mesmo placar, o Dínamo de Kiev batia o casaque Astana até os acréscimos, mas sofreu o empate e teve que se contentar com o 2 a 2 mesmo atuando na Ucrânia.