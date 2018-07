13:46 · 15.07.2018 por AFP

O americano Will Smith e o porto-riquenho Nicky Jam ( AFP )

O americano Will Smith, o porto-riquenho Nicky Jam e a albanesa Era Istrefi interpretaram o hino oficial da Copa do Mundo 2018, 'Live It Up', e incendiaram a torcida na festa realizada antes do início da final entre a França e a Croácia em Moscou.

Outro momento que agitou o público foi a aparição de Ronaldinho Gaúcho tocando um tambor djembê para acompanhar a tradicional canção russa "Kalinka". A cerimônia de encerramento durou cerca de 20 minutos e serviu de esquenta para o show principal