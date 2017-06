Will Power vence prova caótica da Indy no Texas; Kanaan chega em segundo

10:33 · 11.06.2017 por Estadão Conteúdo

Instante da linha de chegada, com Will Power vencendo no Texas ( Sarah Crabill/Getty Images/AFP )

O australiano Will Power venceu uma prova caótica da Fórmula Indy na noite deste sábado (10). A etapa do Texas teve somente oito, dos 22 carros que largaram, cruzando a linha de chegada, tamanha a quantidade de acidentes, mas o piloto sobreviveu a tudo isso para triunfar em Fort Worth.

A intensa degradação dos pneus foi fundamental para que a prova fosse tão acidentada, fruto do asfalto recém-implantado no circuito texano. Power liderou 180 das 248 voltas da prova e venceu com bandeira amarela na pista, após um último acidente que tirou Takuma Sato e Scott Dixon da corrida.

"A corrida foi muito intensa", considerou Power. "Eu pude ver que o Dixon poderia me passar na linha de chegada. Então, eu estava começando a pensar sobre o que eu ia ter que fazer no fim da prova."

O principal acidente da corrida, no entanto, não foi este. No meio da corrida, o brasileiro Tony Kanaan tocou o carro de James Hinchcliffe, ocasionando um acidente que tirou da prova nada menos do que nove carros e resultou em uma bandeira vermelha que durou 31 minutos.

Revolta

Kanaan gerou revolta nos pilotos e foi considerado o culpado pelo acidente, mas foi um dos competidores que conseguiram superar a turbulenta corrida para terminar na segunda colocação.

Passada a adrenalina pela prova, o brasileiro desabafou: "Acho que estou sendo culpado por tudo".

Atrás do vencedor Power e do segundo colocado Kanaan, chegou o francês Simon Pagenaud, que completou o pódio em terceiro.

Classificação

Apesar de não ter finalizado a prova, Scott Dixon manteve a liderança do campeonato com 326 pontos, seguido por Pagenaud, com 316, e Sato, com 312. O brasileiro Helio Castroneves, mais um que não completou a corrida no Texas, é o quarto, com 305, enquanto Kanaan tem 264, em oitavo.