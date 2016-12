Westbrook faz 46 pontos, mas Thunder perde do Hawks em casa na NBA

09:05 · 20.12.2016 por Estadão Conteúdo

O armador fez 46 pontos, 11 rebotes e deu sete assistências ( Foto: Divulgação/ NBA )

Russell Westbrook voltou a brilhar na noite desta segunda-feira, na NBA. Mas, surpreendentemente, seus 46 pontos, 11 rebotes e sete assistências não foram suficientes para levar o Oklahoma City Thunder à vitória. Jogando em casa, o Thunder foi batido pelo Atlanta Hawks pelo placar de 110 a 108.

Apesar do grande desempenho na Chesapeake Energy Arena, o armador desperdiçou boas chances de virar o placar nos instantes finais da partida. Acabou, assim, sendo ofuscado pelo brilho da dupla formada por Paul Millsap e Dennis Schroder. O primeiro anotou um "double-double" de 30 pontos e 11 rebotes, enquanto o Schroder registrou 31 pontos.

Com o resultado, o Hawks chegou à 14ª vitória na temporada regular da NBA, mesmo número de derrotas. A equipe ocupa a nona colocação da Conferência Leste. O Thunder vive situação mais favorável no lado Oeste, com 16 triunfos e 12 derrotas.

Em outro bom confronto da rodada desta segunda, o Chicago Bulls derrotou o Detroit Pistons por 113 a 82. Jogando em casa, o Bulls voltou a vencer após sofrer três derrotas seguidas. O jogo coletivo do anfitrião foi seu triunfo na rodada, sem um forte destaque individual.

Jimmy Butler foi o cestinha do time e do jogo, com 19 pontos. Contribuiu também com seis assistências e três rebotes. Rajon Rondo anotou 10 pontos, 14 assistências e 8 rebotes. E Taj Gibson registrou 16 pontos.

O brasileiro Cristiano Felício voltou a fazer boa exibição. Nos 22 minutos em que esteve em quadra, contribuiu com 6 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. Desta forma, tem agora sete partidas seguidas com ao menos cinco rebotes.

Outro brasileiro em quadra na rodada foi Leandrinho. Saindo do banco de reservas, ele marcou 10 pontos em 14 minutos. Apesar do desempenho razoável, viu o Phoenix Suns ser derrotado pelo Minnesota Timberwolves por 115 a 108, fora de casa. Eric Bledsoe foi o cestinha da equipe visitante, com 27 pontos.

O Suns segue na penúltima colocação da Conferência Oeste, com 8 vitórias e 20 derrotas. Também em situação complicada, o Timberwolves vem logo à frente, com 8 triunfos e 19 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Indiana Pacers 107 x 105 Washington Wizards

Chicago Bulls 113 x 82 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 108 x 110 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 115 x 108 Phoenix Suns

Denver Nuggets 117 x 107 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans

Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

New York Knicks x Indiana Pacers

Miami Heat x Orlando Magic

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Boston Celtics

Houston Rockets x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Utah Jazz

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers