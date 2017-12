Washington Luiz não é mais treinador do Guarani de Juazeiro

16:29 · 18.12.2017 / atualizado às 17:36

O técnico Washington Luiz não é mais o treinador do Guarani de Juazeiro. Em reunião na manhã desta segunda-feira (18), o técnico, comissão técnica e diretoria do Leão do Mercado decidiram que o melhor seria cada um seguir o seu caminho. De acordo com o treinador, questões financeiras foram as responsáveis pela interrupção do trabalho. O profissional chegou a utilizar sua conta particular no Facebook para fazer agradecimentos, externar a situação e desejar boa sorte ao Guarani de Juazeiro em 2018.

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com o técnico, que explicou a situação que culminou em sua saída do clube.

"Chegamos a um denominador que era o momento da minha saída devido ao desgaste financeiro que vem acontecendo há muito tempo no Guarani, até agora não foi resolvido nada com relação ao ano de 2017. O clube precisa se reapresentar para a temporada 2018, a gente já havia tomado a decisão de só nos apresentarmos quando tivéssemos uma solução para essas questões financeiras. E, como não foi possível, chegamos a um acordo que o melhor era a saída agora e vida que segue", explicou Washington Luiz.

Desde julho de 2016 no comando da equipe de Juazeiro do Norte, o agora ex-comandante da equipe colecionou bons resultados à frente do Leão do Mercado. Com ele, a equipe se sagrou campeã da Fares Lopes 2016, obteve passagem de fase na Copa do Brasil, foi semifinalista do Cearense em 2017, campeã do interior em 2017, conquistou vaga em mais uma Série D do Brasileiro em 2018 e foi semifinalista da Fares Lopes 2017.

Sobre o aspecto financeiro citado anteriormente, o técnico aguarda que o compromisso seja honrado em breve. "Nos foi passado que os recursos da Prefeitura, do Governo do Estado serão repassados para a gente. Além disso, é esperar que logo possa aparecer um novo clube interessado em meu trabalho. Agora, é focar em resolver essa questão de receber esse dinheiro que temos direito do Guarani e voltar a trabalhar em outro clube", encerrou o ex-comandante do Leão do Mercado.

Prováveis substitutos

Segundo Fabiano Rodrigues, da TV Verdes Mares Cariri, as opções para o lugar de Washington são Maurilio Silva, Fabiano Macau e Filinto Holanda. A estreia do Leão do Mercado no Campeonato Cearense está programada para acontecer dia 10 de janeiro, contra o Horizonte, às 20h15, no estádio Domingão.

No Facebook

Confira, abaixo, a íntegra da postagem de Washington Luiz no Facebook.

"Agradecimento:

Gostaria de agradecer a todos que fazem parte do Guarani pela oportunidade de ter comandado essa equipe durante esse 1 ano e meio. Chega ao fim um trabalho que rendeu bons resultados, tanto pra o clube como também pra os profissionais que se doaram todos os dias pra fazer o melhor pelo Guarani.

Fazer um agradecimento especial a todos os jogadores que passaram no clube sobre o meu comando, pelo o respeito que sempre tiveram a mim.

Como também aos membros de comissão técnica que me ajudaram a conduzir o grupo e fizeram o seu melhor pra elevar o nome do Guarani.

Agora é esperar que todas as pendências sejam resolvidas e que todos possam seguir em paz na sua jornada. Desejar Boa sorte aos profissionais que permanecem e aos que estão vindo pra comandar a equipe que possam fazer o melhor. Pra encerrar agradecer o carinho e o apoio incondicional de toda a torcida do Leão do Mercado que esteveram ao nosso lado nos bons e maus momento,vocês merecem ser respeitado pela Paixão que tem por essa equipe."