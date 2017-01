Warriors supera Thunder em casa com 40 pontos de Kevin Durant

10:00 · 19.01.2017 por Estadão Conteúdo

Durant brilhou com 40 pontos pelo Warriors e ainda capturou 12 rebotes ( Foto: NBA )

Ex-companheiros no Oklahoma City Thunder, Kevin Durant e Russel Westbrook se reencontraram em lados diferentes da quadra na rodada de quarta-feira da NBA e protagonizaram mais um duelo de alto nível. Ao final, quem se deu melhor foi Durant, que liderou o Golden State Warriors na vitória por 121 a 100 sobre o Thunder em Oakland.

Durant brilhou com 40 pontos pelo Warriors e ainda capturou 12 rebotes. Assim, passou a 79 pontos nos dois duelos que teve com o Thunder desde que trocou de equipe antes do início da temporada 2016/2017 da NBA. E voltou a vencer o seu antigo time, pois em 3 de novembro havia triunfado por 122 a 96.

Já Westbrook conseguiu o seu 21º "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) nesta temporada pelo Thunder, com 27 pontos 15 rebotes e 13 assistências. Enes Kanter somou 22 pontos e nove rebotes, enquanto Victor Oladipo marcou 20 pelo sétimo colocado da Conferência Oeste.

Stephen Curry contribuiu para o triunfo do Warriors com 24 pontos e oito assistências, enquanto Klay Thompson marcou 14 pontos e Draymond Green acumulou 12 pontos e 11 rebotes pelo melhor time do Oeste e da NBA com 36 vitórias em 42 partidas. O brasileiro Anderson Varejão ficou em quadra por cinco minutos, mas passou em branco nesse período.

ROCKETS VENCE COM MAIS UM SHOW DE HARDEN

Com mais uma grande atuação de James Harden, que fechou a noite com 38 pontos, oito assistências e seis rebotes, o Houston Rockets superou o Milwaukee Bucks por 111 a 92, em casa, nesta quarta-feira.

O brasileiro Nenê Hilário registrou cinco pontos, três rebotes e dois tocos nos dez minutos me que esteve em ação pelo Rockets. Após perder três dos últimos quatro jogos, o Rockets reencontrou o caminho das vitórias e chegou aos 17 triunfos em 21 partidas como mandante nesta temporada, ocupando a terceira posição na Conferência Oeste. Giannis Antetokounmpo brilhou com 32 pontos, 11 rebotes, seis assistências e três tocos pelo Bucks, que está em nono lugar no Leste.

OUTROS JOGOS

O Washington Wizards conquistou a 13ª vitória consecutiva como mandante na noite de quarta ao superar o Memphis Grizzlies por 104 a 101, com uma atuação decisiva de John Wall, que fechou a noite com 25 pontos e 13 assistências. Ottos Potter Jr. também marcou 25 pontos. No estouro do cronômetro, James Ennis III errou o arremesso de três que empataria o duelo para o Grizzlies.

A sequência de triunfos em casa é a maior do Wizards desde as 15 da temporada 1988/1989. O time acumula 18 vitórias em 24 jogos como mandante, mas apenas quatro em 17 duelos fora de casa, o que o deixa em quinto lugar no Leste.

Na noite de quarta, o Wizards nunca esteve atrás no placar e chegou a liderar por uma diferença de 19 pontos no primeiro tempo, conseguindo resistir a uma investida final do Grizzlies, o sexto colocado do Oeste. Marc Gasol foi o cestinha da partida com 28 pontos.

Em recuperação, o Philadelphia 76ers conseguiu uma vitória de peso na noite de quarta-feira ao superar o Toronto Raptors por 94 a 89, em casa, passando a somar sete vitórias nos últimos nove duelos. Joel Embiid brilhou com 26 pontos e nove rebotes após ser dúvida para o duelo por causa de uma gripe.

O time da Filadélfia ainda está em uma modesta antepenúltima posição na Conferência Leste, com 14 triunfos e 26 derrotas, mas já dá esperanças ao torcedor após três péssimas temporadas. DeMar DeRozan anotou 25 pontos e Kyle Lowry fez 24 para o Raptors, o vice-líder do Leste.

Fora de casa, o New York Knicks superou o Boston Celtics por 117 a 106, com 30 pontos de Derrick Rose. O time nova-iorquino não contou com titulares lesionados Kristaps Porzingis e Joakim Noah mas Mindaugas Kuzminskas e Willy Hernangómez compensaram as ausências com 17 pontos cada. Essa foi apenas a terceira vitória do Knicks nos últimos 14 jogos, o que o deixa em 11º lugar no Leste.

Isaiah Thomas liderou o Celtics com 39 pontos, na 13ª ocasião nesta temporada em que marcou ao menos 30. Jae Crowder fez 21 pontos, mas não evitou a quarta derrota nos últimos 17 jogos do Celtics, que está na terceira posição na mesma conferência.

Já o Detroit Pistons venceu fácil o Atlanta Hswks por 118 a 95, em casa, com 26 pontos de Reggie Jackson. Todos os titulares da equipe fizeram ao menos dez pontos, sendo que Tobias Harris marcou 19, Reggie Bullock contribuiu com 15 e Andre Drummond somou 17 rebotes e 13 pontos pelo décimo colocado do Leste.

O Pistons fechou o primeiro quarto vencendo por 42 a 18 e nunca esteve atrás no placar. Paul Millsap liderou o Hawks com 21 pontos e oito rebotes. A equipe está na quarta posição no Leste.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 94 x 89 Toronto Raptors

Washington Wizards 104 x 101 Memphis Grizzlies

Charlotte Hornets 107 x 85 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 106 x 117 New York Knicks

New Orleans Pelicans 118 x 98 Orlando Magic

Houston Rockets 111 x 92 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 118 x 95 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 121 x 100 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 100 x 106 Indiana Pacers

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns

Miami Heat x Dallas Mavericks

New York Knicks x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves