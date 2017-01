Warriors perde em Miami e fica mais distante de novo recorde

08:57 · 24.01.2017 por Estadão Conteúdo

Dono da melhor campanha da NBA, o Golden State Warriors está um pouco mais longe de igualar ou até superar o seu desempenho do ano passado, o melhor de um time em todos os tempos. Na noite de segunda-feira, a equipe de Kevin Durant e companhia perdeu do Miami Heat por 105 a 102, fora de casa, e conheceu seu sétimo revés.

Com aproveitamento de 84,4%, a equipe segue com desempenho só inferior ao Chicago Bulls de 1996 (87,8%), que perdeu 10 partidas em toda a temporada, e que sua campanha do ano passado, quando perdeu só nove jogos (89,0%). Com sete derrotas e um pouco além do meio da temporada, parece improvável repetir esses feitos.

A derrota dessa segunda-feira é surpreendente porque o Miami é o segundo pior time do Leste e, empatado com o Los Angeles Lakers, mesmo com a vitória diante do líder, é o segundo pior no geral, à frente só do Brooklyn Nets. Assim, o que era uma vitória garantida virou uma derrota que não estava na conta para o Warriors.

A equipe de Oakland liderou boa parte do segundo e terceiro quartos e chegou a ficar à frente no último quarto. O Miami reagiu, abriu 10 pontos, mas o Warriors foi buscar e empatou. A 0s06, porém, Dion Waiters tirou Klay Thompson para dançar e, da cabeça do garrafão, acertou uma bola de três que definiria a partida. Foi o 33.º ponto dele no jogo.

Pelo Golden State, Kevin Durant foi o cestinha, com 27, contra 22 de Thompson e 21 de Stephen Curry, que ficou a duas assistências de um 'triple-double'. Com 19 pontos, o banco de reservas quase não ajudou a equipe.

OUTRO TROPEÇO

O líder do Leste também se deu mal na rodada. Jogando fora de casa, o Cleveland Cavaliers perdeu de 124 a 122 para o New Orleans Pelicans, em grande atuações de Terrence Jones e Jrue Holiday, autores de 36 e 33 pontos, respectivamente. O pivô ainda pegou 11 rebotes e o armador deu 10 assistências, ambos com double-double.

Pelo Cavaliers, de nada adiantou a gigante atuação de Kyrie Irving, autor de 49 pontos e oito cestas de três pontos. LeBron James ajudou com 26 pontos, Kevin Love com 22, mas não foi suficiente para evitar a terceira derrota da equipe nos últimos quatro jogos. Em sete dias, o Cavaliers caiu diante de Warriors, Pelicans e Spurs, vencendo só o Suns.

A equipe só não tem a liderança do Leste ameaçada porque seus rivais também não parecem afim de assumi-la. O Toronto Raptors vem de três derrotas seguidas e o Boston Celtics de duas.

VEM RECORDE AÍ?

Quem está cada vez mais perto de um recorde histórico da NBA é Russell Westbrook. Na noite de segunda-feira, ele marcou seu 22.º triple-double na temporada ao anotar 38 pontos, pegar 10 rebotes e dar 12 assistências na vitória apertada do Oklahoma City Thunder sobre o Utah Jazz por 97 a 95. O armador ainda fez a cesta decisiva da partida, a 1s4 do fim.

Com seu 59.º triple-double na carreira, Westbrook iguala Larry Bird no quinto lugar do ranking histórico da NBA. Nesta temporada, ele soma 22 em 45 partidas, se aproximando da média de um a cada dois jogos. O astro precisa seguir nesse ritmo para igualar os 41 de Oscar Robertson na temporada 1961/62. Por enquanto, já tem a quinta melhor temporada de um jogador na história nesta estatística.

Com 26 vitórias e 19 derrotas, o Thunder se aproximou do Jazz, que ganhou 29 e perdeu 17. Um é o sexto, o outro o quinto colocado do Oeste e ambos devem chegar aos playoffs. Brasileiro do elenco do Jazz, Raulzinho não jogou contra o Thunder.

O vice-líder da conferência segue sendo o San Antonio Spurs, que atropelou o lanterna Brooklyn Nets por 112 a 86, chegando a abrir 34 pontos de vantagem no decorrer da partida, em Nova York. O Spurs está jogando sem o pivô Pau Gasol, que operou a mão e não volta antes de um mês, e sem o armador Tony Parker, com pequena lesão.

Já o Houston Rockets, terceiro, caiu diante do Milwaukee Bucks por 127 a 114, na casa do rival. James Harden teve boa atuação, com 26 pontos, nove rebotes e 12 assistências - não conseguiu o triple-double, portanto.

O brasileiro Nenê teve uma de suas melhores atuações na NBA na temporada, com 17 pontos marcados em 22 minutos. Além disso, pegou sete rebotes. Em pontos, só foi pior do que no duelo do começo do mês contra o Thunder, quando anotou 18.

Confira os resultado desta segunda na NBA:

Charlotte Hornets 99 x 109 Washington Wizards

Brooklyn Nets 86 x 112 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 105 x 115 Los Angeles Clippers

Miami Heat 105 x 102 Golden State Warriors

Detroit Pistons 104 x 109 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 127 x 114 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 124 x 122 Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers 103 x 109 New York Knicks

Utah Jazz 95 x 97 Oklahoma City Thunder

Acompanhe as partidas nesta terça na NBA:

Toronto Raptors x San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers

Washington Wizards x Boston Celtics

Orlando Magic x Chicago Bulls

Denver Nuggets x Utah Jazz

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves