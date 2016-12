Warriors atropela Jazz e fatura 25ª vitória; Cavaliers vence na prorrogação

08:48 · 21.12.2016 por Estadão Conteúdo

Stephen Curry foi responsável por 25 pontos ( Foto: NBA )

O Golden State Warriors demorou para engrenar na noite desta terça-feira, mas emplacou mais uma tranquila vitória na temporada regular da NBA. Jogando em casa, os atuais vice-campeões derrotaram o Utah Jazz por 104 a 74 e chegaram à 25ª vitória no campeonato. A equipe tem, com folga, a melhor campanha da temporada até agora. Em outro jogo da noite, o atual campeão Cleveland Cavaliers precisou da prorrogação para superar o Milwaukee Bucks.

Em Oakland, o Warriors voltou a contar com o fator decisivo de Stephen Curry, responsável por 25 pontos. O cestinha da partida teve a companhia de Kevin Durant, que anotou 22 pontos nos 24 minutos em que esteve em quadra. O brasileiro Anderson Varejão não somou pontos nos 7 minutos em que jogou, mas contribuiu com cinco rebotes.

Do outro lado da quadra, Raulzinho aproveitou melhor sua oportunidade. Ele registrou seis pontos e duas assistências em 13 minutos em quadra. O destaque do Jazz foi Rudy Gobert, que conseguiu um "double-double" de 11 pontos e 16 rebotes.

Com uma campanha praticamente impecável na temporada, o Warriors tem apenas quatro derrotas em 29 jogos e lidera com tranquilidade a Conferência Oeste. O Jazz ocupa o quinto lugar, com 18 vitórias e 11 derrotas.

Na ponta da outra conferência, o Cleveland Cavaliers suou para conquistar sua 20ª vitória. Mesmo em noite inspirada de LeBron James, o atual campeão precisou da prorrogação para derrotar o Milwaukee Bucks por 114 a 108, fora de casa. LeBron foi o cestinha do duelo, com 34 pontos. Também contribuiu com sete assistências e 12 rebotes, garantindo um "double-double", e acertou cinco de nove tentativas de três pontos. Ofuscado, Kyrie Irving marcou 28 pontos.

Mesmo com esta performance, o Cavaliers oscilou em quadra. Chegou a abrir 18 pontos de vantagem, mas cedeu o empate nos 100 pontos. Para oferecer tal resistência, o Bucks contou com 30 pontos de Jabari Parker e 25 de Giannis Antetokounmpo, que registrou ainda 13 rebotes. Líder do lado Leste, o Cavaliers soma 20 vitórias e seis derrotas. No mesmo lado, o Bucks tem 13 triunfos e 13 derrotas, estacionando na oitava colocação.

Maior ameaça ao Cavaliers na Conferência Leste, o Toronto Raptors também venceu na rodada. Em casa, bateu o Brooklyn Nets por 116 a 104, alcançando a 20ª vitória - tem oito derrotas. Kyle Lowry e Norman Powell comandaram os anfitriões. Lowry anotou 23 pontos e oito assistências, enquanto Powell marcou 21 pontos.

Cada vez mais atuante no time, o brasileiro Lucas Bebê registrou seis pontos, seis rebotes e quatro tocos nos 21 minutos em que esteve em quadra. Pelo lado do Nets, Hollis-Jefferson se destacou com 19 pontos e seis rebotes. O Nets é o penúltimo colocado do lado Leste, com 7 vitórias e 20 derrotas.

Em outro jogo com brasileiro em quadra, o Houston Rockets não resistiu ao San Antonio Spurs e foi batido em casa pelo placar de 102 a 100. O Rockets liderou o marcador durante a maior parte do jogo e chegou a ter 12 pontos de vantagem. Mas o Spurs obteve a virada nos instantes finais.

LaMarcus Aldridge comandou os visitantes com seus 17 pontos e dez rebotes. Pau Gasol também cravou um "double-double", de 10 pontos e 10 rebotes. E Kawhi Leonard foi o cestinha do time, com 21 pontos. Pelo Rockets, James Harden cravou 31 pontos e dez rebotes, em mais um "double-double". O brasileiro Nenê contribuiu com 10 pontos em 18 minutos.

Apesar do revés, o Rockets ocupa a quarta colocação da Conferência Oeste, com 21 vitórias e 8 derrotas. Já o Spurs é o vice-líder, atrás somente do Warriors, com 23 triunfos e 5 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Philadelphia 76ers 93 x 108 New Orleans Pelicans

Toronto Raptors 116 x 104 Brooklyn Nets

Charlotte Hornets 117 x 113 Los Angeles Lakers

New York Knicks 118 x 111 Indiana Pacers

Miami Heat 130 x 136 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 108 x 114 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 109 x 102 Boston Celtics

Houston Rockets 100 x 102 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 119 x 102 Denver Nuggets

Golden State Warriors 104 x 74 Utah Jazz

Sacramento Kings 126 x 121 Portland Trail Blazers

