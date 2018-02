'Vou dar a vida pelo clube', diz Osvaldo, durante apresentação no Fortaleza

13:44 · 22.02.2018 / atualizado às 13:57

O Fortaleza apresentou nesta quinta-feira (22), o atacante Osvaldo, seu novo reforço para a sequência do Campeonato Cearense e início da Série B. O jogador, formado nas categorias de base do Leão, retorna ao clube após dez anos.

"Estou feliz com o retorno. É um período curto, mas vim para ser campeão. Ainda estou conhecendo os jogadores. Joguei apenas com um, o Róger Carvalho, no São Paulo. Estou ansioso para retornar aos gramados e ajudar o Fortaleza a conquistar os objetivos deste ano", diz o atacante que assinou contrato por três meses.

Exeperiente, o atleta afirmou que está que não faltará entrega dentro de campo. "Vou dar a vida pelo clube. Não é porque passarei por três meses que ficarei me resguardando para jogar na Tailãndia. Se fosse por isso, eu ficaria em casa. Se for para quebrar a perna, vou quebrar. Não faltará entrega. O torcedor do Fortaleza é carente. O Fortaleza é time de grandes conquistas e tem de estar na Primeira Divisão".

O atacante está aprimorando a forma física e não tem previsão para estrear pelo clube.