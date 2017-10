Volante Wellington Reis não continua no Fortaleza

18:28 · 11.10.2017

O volante Wellington Reis é o primeiro jogador do elenco atual do Fortaleza que não continuará mais no restante da Série C. O contrato do atleta com o Leão do Pici ficou encerrado no último dia 10 e como não há como prorrogar, o jogador sai oficialmente das disputas das finais da competição, cujo adversário tricolor será o CSA/AL.

O executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, informou que o atleta tinha um contrato com o J. Malucelli/PR, o qual findou no dia 10 de outubro. O atleta não queria renovar esse vínculo com o clube de origem e isso repercutiu no prazo de empréstimo do jogador ao Fortaleza.

"O contrato do Wellington Reis terminou no dia 10 e muita gente questiona porque não se fez um contrato até o final da Série C, mas ele não queria renovar o vínculo com o J. Malluceli. A gente estava com uma urgência em contar com o jogador, por pedido do técnico da época, Paulo Bonamigo. Assim sendo, a gente concordou em fazer um contrato com ele só no período em que ele tinha vínculo com o J. Malluceli. Assim, fizemos o contrato até o dia 10 de outubro. Até a semana passada, mantivemos contato para que o clube de origem prorrogasse o contrato para a gente fazer o mesmo com o Fortaleza e aproveitá-lo também na Taça Fares Lopes. O J. Malluceli não quis renovar o contrato e terminou o vínculo também com o Fortaleza. Mas, o atleta pediu para ficar mantendo a forma, se concentrando com os outros companheiros, como se fosse participar da decisão da Série C e foi atendido", explicou Papellin.

Com a ausência de Wellington Reis, o elenco tricolor, que era de 33 jogadores no início da temporada, agora ficou reduzido para 25 atletas em condições de serem utilizados.

O Fortaleza enfrenta o CSA/AL, neste sábado (14), às 19 horas na Arena Castelão, no primeiro jogo pela final da Série C. Nesse compromisso, o Leão também não terá outros dois jogadores, o meia Éverton e o atacante Lúcio Flávio, ambos lesionados.