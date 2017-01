Volante Pio, ex-Fortaleza, vai jogar o Campeonato Paulista

13:47 · 25.01.2017

Atleta cearense assinou no último dia 23 com o clube paulista ( Foto: Facebook/Linense )

Após duas temporadas no Fortaleza Esporte Clube, o volante Pio finalmente acertou o seu destino para a temporada 2017. Ele assinou contrato com o Linense, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista neste ano.

O jogador cearense atuou por duas temporadas no Tricolor de Aço, com passagens marcadas por altos e baixos, entre gols e expulsões. Pio foi campeão nacional da série D de 2013 pelo Botafogo (PB) e, em 2014, foi campeão estadual paraibano. Em 2015 e 2016, mais dois títulos na sua carreira, desta vez com as cores do Fortaleza, onde conquistou o campeonato cearense.

O Linense está no Grupo B da competição paulista, juntamente com o São Paulo, Ferroviária e RB Brasil.