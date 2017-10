Volante Pablo ressalta boa fase do Fortaleza: 'Tudo tem se encaixado bem'

10:28 · 11.10.2017 / atualizado às 18:32

O Fortaleza vive uma fase bem diferente do final do 2º semestre de outros anos. O Tricolor tem motivos de sobra para fechar o ano em alta, pois além de ter conquistado o acesso, está prestes a decidir a Série C contra o CSA/AL.

Um dos destaques do time na temporada, o volante Pablo ressalta que o trabalho do técnico Antônio Carlos fez a diferença a favor do clube leonino. "Tudo tem se encaixado bem. A chegada do Zago deu sim uma mudança para o clube maravilhosa, conseguiu recuperar jogadores como o Leandrinho (Leandro Lima), que é um jogador incrível e hoje vive uma fase que ele merece viver. A ascenção do Bruno (Melo) e do Felipe, o campeonato incrível que o Ligger vem fazendo, então você vai juntando esses fatores e a gente vêm encontrando as vitórias", disse.

Pablo ainda considera que a conquita do título nacional pode ser muito importante para a história do clube. "A situação mudou um pouco. Acho que agora, com um título nacional para um clube de 100 anos é uma coisa inédita sim, e nos coloca de vez na história do clube e isso, com certeza, é uma coisa marcante e maravilhosa. Vamos atrás disso".

Fortaleza e CSA começam a decidir o título da Série C neste sábado, 14, na Arena Castelão, às 19 horas. O jogo de volta é no dia 21, em Alagoas.