Volante Naldo não é mais jogador do Ceará

15:46 · 11.07.2018 / atualizado às 16:07

Naldo assina com Al-Fayha da Arábia Saudita ( Foto: Al-Fayha / Divulgação )

A assessoria de comunicação do Ceará informou, na tarde desta quarta-feira (11), que Naldo não faz mais parte do elenco. Foram 14 partidas, sendo 10 como titular e 2 gols marcados.

O volante estava no time de Porangabuçu por empréstimo do Joinville - SC até o fim deste ano. Em seu contrato havia uma clásula que permitia a transferência do atleta para um time do exterior.

Naldo já foi anunciado pelo Al-Fayha, da Arábia Saudita, que postou uma foto do volante assinando o contrato.

A foto do atleta já foi retirada do site do Ceará.