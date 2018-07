Volante ex-Internacional deve ser o próximo reforço do Ceará

16:00 · 13.07.2018 / atualizado às 16:37

Volante era destaque da equipe alagoana. ( Foto: CSA / Divulgação )

O Ceará deve anunciar o volante Edinho, que estava no CSA/AL. Com a proposta do Alvinegro, o jogador foi retirado da lista de relacionados da partida da noite desta sexta-feira (13), onde o clube alagoano enfrentará o Sampaio Corrêa/MA, atual campeão da Copa do Nordeste, pela 15ª rodada da Série B.

Aos 35 anos, Edinho vinha sendo o destaque da equipe de Maceió/AL na Série B. Em 13 partidas disputadas, o volante marcou 1 gol.

O atleta tem passagens por gigantes do cenário brasileiro, como Internacional/RS, Palmeiras/SP, Fluminense/RJ, Grêmio/RS e estava no Coritiba/PR na temporada passada.

Edinho chegará para ser o 6º volante da equipe do Vovô, que já conta com Richardson, Fabinho, Pio, Juninho e Jackson Caucaia.