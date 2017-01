Volante Diones espera ano sem lesões e com títulos pelo Ceará

08:53 · 11.01.2017 por Vladimir Marques

Diones espera fazer temporada pelo Ceará ( Foto: JL Rosa )

Para o volante Diones, o ano de 2016 não foi o esperado, ao perder praticamente todo returno da Série B por lesão no tornozelo e não conseguir ajudar o Joinville a escapar do rebaixamento. Mas para 2017, o jogador espera que seja diferente, sem mais imprevistos físicos e ajudando o Ceará a conquistar seus objetivos, já que para o Alvinegro, a temporada também foi marcada por insucessos.

O jogador afirma que está recuperado da lesão e que um trabalho de prevenção no clube pode ser vital para que o ano seja de muitos jogos. "Perdi praticamente o semestre todo de 2016, mas estou zerado, voltei a treinar ainda no inicio de novembro e graças a Deus estou me sentindo bem, fisicamente também. Mantive a forma nas férias para chegar bem ao Ceará. Estou me preparando para isso, não só dentro de campo, mas com trabalho com a fisioterapia, fisiologia. O Ceará tem um trabalho muito bom, nos dá estrutura, para prevenir as lesões. Quero prevenir para isso não aconteça", disse ele, que fez sua última partida em 2016 no dia 9 de julho, contra o Sampaio Corrêa pela Série B.

Para ele, os títulos precisam vir logo, pelo ano difícil do Ceará e a pressão do torcedor. "Um ano bom do Ceará com um acesso passa por um bom primeiro semestre. Por isso o Ceará, um time grande, precisa de títulos, e temos o Campeonato Cearense, Primeira Liga e Copa do Brasil pela frente. A pressão do torcedor é normal e isso é uma motivação para nós jogadores", finalizou.