Volante Derley é punido com 180 dias por cabeçada em árbitro

14:58 · 14.12.2017 / atualizado às 17:17

O volante Derley, primeiro reforço contratado pelo Fortaleza para a temporada 2018, teve sua punição reformulada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Anteriormente, o Pleno havia decidido por punição de quarto partidas, mas, nessa quinta-feira, 14, houve alongamento da pena para 180 dias.

Por meio de sua assessoria, o Tricolor afirmou que só se posicionará após a publicação do acórdão e análise realizada pelo Departamento Jurídico do clube.

"Ele não assinou o contrato ainda. Nós temos um pré-contrato assinado. Se não houver uma reversão disso aí, a gente não vai assinar o contrato, porque ficar com um jogador seis meses sem poder jogar não tem sentido. Vamos aguardar o parecer do advogado dele para ver se tem como reverter essa situação para gente tomar uma decisão. Mas você não pode ficar com um atleta seis meses sem usar", disse Sérgio Papellin, executivo de futebol do Fortaleza

Entenda o caso

Na 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando o Santa Cruz mediu forças em clássico pernambucano diante do Náutico, o volante Derley perdeu o controle e acertou uma cabeçada de raspão no árbitro da partida, Thiago Duarte Peixoto.

A suspensão é válida a partir do dia 17 de novembro, data do primeiro julgamento. Dessa forma, ele voltaria a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni a partir de 17 de maio e perderia, além de todo Estadual, cerca de um mês do início da Série B. Além de Derley, o Leão já anunciou outras seis contratações para o ano que vem: o zagueiro Roger Carvalho, os meias João Henrique e Edinho, os atacantes Léo Natel, Jacaré e o centroavante Gustavo Henrique, o "Gustagol".