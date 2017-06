Volante comemora titularidade e regularidade no Fortaleza

10:02 · 14.06.2017 / atualizado às 10:03

Nos últimos sete jogos, o meio-campo tricolor mudou várias vezes, mas um jogador se manteve firme nesse período: o volante Anderson Uchôa. Antes desses sete jogos, dois pelo Estadual e cinco pela Série C, o cabeça-de-área passou por uma contusão na face e ficou ausente alguns jogos, mas retornou com força total e tem sido o homem de confiança no setor de três técnicos na temporada: Hemerson Maria, Marquinhos Santos e agora Paulo Bonamigo. Ele é o primeiro volante, o último a ser driblado antes de chegar nos zagueiros.

Indagado sobre se precisaria de um outro volante pegador para ajudar na função, o atleta respondeu: "Não, o Pablo e o Adenilson vêm fazendo isso muito bem. Quem está entrando ali está correspondendo, tem o Éverton, o Rodrigo Mancha que é volante também. Eles jogam e marcam, então, o time está muito bem no setor", disse Uchôa.

O cabeça-de-área do Leão disse aprovar a maneira de o treinador Paulo Bonamigo trabalhar, valorizando muito os treinos táticos, o que facilitaria o entrosamento: "Isso é bom porque, durante o jogo, tem alguma alteração durante o jogo e o jogador que entrar já sabe o que vai fazer", comentou o atleta.

E falando em volante, na manhã desta quarta-feira (14), Rodrigo Mancha, que sente um desconforto na coxa esquerda, irá fazer um exame de imagem para saber a gravidade da possível lesão. Mas, Mancha disputa a posição na zaga com Edimar Enquanto isso, na tarde desta quarta, a diretoria pretende apresentar o mais recente reforço, o zagueiro Adalberto, cuja rescisão com o Náutico já foi publicada no BID da CBF, Boletim Informativo Diário.

O próximo jogo do Fortaleza será no domingo (18), às 18 horas no PV contra o Sampaio Corrêa/MA, pela sexta rodada da Série C do Brasileiro.