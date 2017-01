Volante Anderson Uchôa, ex-Paraná Clube, é o novo reforço do Fortaleza

11:38 · 12.01.2017

Jogador disputou as últimas duas temporadas com a equipe do Paraná Clube ( Foto: Divulgação )

O Fortaleza confirmou nesta quinta-feira (12) a contratação do volante Anderson Uchôa para a temporada 2017. O jogador de 25 anos estava no Paraná Clube.

O volante jogou 53 vezes pelo Tricolor paranaense e marcou dois gols. Anderson teve passagens pelo Bragantino, Criciúma, Avaí, Ipatinga, Vila Nova, Cabofriense e Cruzeiro - time pelo qual foi formado.

Uchôa chega ao Pici para tentar ajudar o Leão a conquistar o tricampeonato cearense, a Copa do Nordeste e o principal objetivo do ano, a classificação para Série B do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza entra em campo neste domingo (15), para enfrentar o Ferroviário, no Clássico das Cores, às 16h, na Arena Castelão, pela estreia do Campeonato Cearense.