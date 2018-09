Vitória terá desfalques contra o Ceará

16:07 · 13.09.2018 / atualizado às 16:43

Expulso contra o Vasco, zagueiro Lucas Ribeiro não enfrenta o Ceará. O atacante Erick cumpre suspensão e também não joga. ( Foto: Maurícia da Mata / EC Vitória )

Buscando voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, após um empate morno com o América (MG), o Ceará volta ao seus domínios para encarar o Vitória no próximo sábado (15), às 16h, na Arena Castelão. Válida pela pela 25ª rodada, a partida promete ser desafiadora para a equipe baiana, que já tem dois desfalques confirmados para o duelo diante do Vovô.

Expulso na vitória dos baianos sobre o Vasco, após discussão com Yago Pikachu, o zagueiro Lucas Ribeiro não enfrenta o time de Porangabuçu. Outro que também não jogará é o atacante Erick, que cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada.

Em 12º na tabela, com 29 pontos, cinco a mais do que o Ceará, o Vitória, comandado pelo técnico Paulo César Carpegiani, atravessa um bom momento na competição nacional, tendo em vista que venceu três dos seus últimos quatro jogos. O principal destaque do time baiano é o atacante Neilton, que tem cinco gols na Série A.

Retornos

Se no Vitória o assunto é desfalque, no Ceará a conversa é sobre os retornos. Após ter cumprido suspensão contra o América (MG), o atacante Leandro Carvalho, que participou de um jogo em uma competição amadora em Belém, deve retornar para a equipe titular.

Vice-artilheiro do Brasil, com 19 gols na temporada, o centroavante Arthur, de 20 anos, também volta de suspensão e deve compor a equipe que irá enfrentar o rubro-negro baiano.

Caso vença a partida, o Ceará poderá terminar a rodada, pela primeira vez na competição, fora da zona de rebaixamento.