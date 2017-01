'Vitória dá semana de paz para a Copa do Nordeste', diz Ligger do Fortaleza

09:59 · 24.01.2017 por Ivan Bezerra

Ligger foi titular no Clássico-Rei ( Foto: JL ROSA )

"Está tudo diferente no ambiente do clube e na cidade, para nós, depois de vencermos o Ceará no clássico. Uma vitória como essa nos dá uma semana de tranquilidade, até o jogo contra o Bahia, pela Copa do Nordeste", disse o zagueiro Ligger. Na próxima quinta-feira (26), o Fortaleza fará a sua estreia na Copa do Nordeste, às 21h30 na Arena Castelão contra o Bahia. O resultado vitorioso ( 1 a 0) sobre o Ceará, pelo Estadual, ajudou a melhorar a arrecadação e também a espantar o clima de pressão sobre os jogadores.

"No decorrer dos jogos, a gente vai melhorar a produção, pois ainda não fizemos um jogo que estamos esperando. Independente das partidas, a gente está conseguindo resultados positivos. E é mais fácil você trabalhar no dia a dia, com vitória, para poder consertar os erros", completou o jogador.

Todos os jogadores que atuaram nos 90 minutos contra o Ceará, no domingo passado, estarão de folga nesta terça-feira (24). Somente os que não atuaram nos 90 minutos ou não foram relacionados, estarão trabalhando no dia de hoje no Alcides Santos.