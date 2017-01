'Vim aqui para trabalhar e mostrar meu futebol', diz zagueiro Luiz Otávio, do Ceará

08:24 · 10.01.2017

Luiz Otávio espera brilhar com a camisa do Ceará, em 2017 ( Foto: JL Rosa )

O zagueiro Luiz Otávio espera mostrar o seu valor em 2017 com a camisa alvinegra e ser titular no setor defensivo do Ceará. O jogador já foi pretendido pelo Vovô em outras temporadas, ao se destacar pelo Icasa e recentemente pelo Sampaio Corrêa/MA.

"Vim aqui para trabalhar e mostrar meu futebol. Joguei aqui (no Icasa) em 2013, onde a gente fez uma boa campanha tanto no Estadual, quanto no Brasileiro, onde quase conseguimos o acesso para a Série A. Foi dali que eu me projetei para o futebol do Nordeste", disse o jogador, de 28 anos e 1,90cm.

Luiz Otávio esteve na campanha que rebaixou o Sampaio Corrêa, em 2016, para a 3ª divisão nacional. O zagueiro reconheceu o mau desempenho da equipe maranhense, mas de acordo com ele, é hora de olhar para frente e fazer diferente em 2017.

"Cada um tem a sua parcela, tanto quando o time está brigando para subir como para cair. Teve uma série de fatores, mas são águas passadas. Agora estou vestindo a camisa do Ceará e espero ter sucesso aqui e que esse ano possamos buscar os títulos", completou.

O Ceará estreia no Campeonato Cearense no próximo dia 18, contra o Maranguape. Já na Primeira Liga, o Alvinegro larga fora de casa, no dia 26 de janeiro, contra o América/MG, fora de casa.