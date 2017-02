VÍDEO: apresentado no Palmeiras, Guerra avisa: 'Quero ganhar a Libertadores de novo'

13:59 · 02.02.2017 por Estadão Conteúdo

O jogador eleito o melhor da Copa Libertadores do ano passado quer repetir em 2017 um dos feitos obtidos em 2016. O meia venezuelano Alejandro Guerra, ex-Atlético Nacional, foi apresentado nesta quinta-feira como reforço do Palmeiras e afirmou ter o sonho de manter o posto de campeão do torneio por um clube alviverde, assim como fez na última edição, como destaque do time de Medellín.

Se o posto de craque da competição em 2016 o credencia como reforço renomado, o venezuelano preferiu ser modesto na primeira entrevista coletiva, ao dizer que tem como meta no momento se integrar ao elenco e compor uma força coletiva para buscar o título. "Se fala muito de que fui o melhor jogador da Libertadores. Isso foi passado, foi história. Não penso no que se passei. Quero me adaptar o mais rápido possível para ajudar o Palmeiras", disse Guerra.

O meia de 31 anos assinou contrato por três temporadas e veio com o dinheiro da patrocinadora do clube. Inclusive, a apresentação do jogador foi na Faculdade das Américas, empresa dos mesmos donos das Crefisa, responsável por bancar a chegada do venezuelano. A proprietária Leila Pereira foi quem entregou a camisa 18 para o novato.

"Espero poder levantar outra Copa Libertadores junto com meus companheiros. É muito difícil. Pouco a pouco vou conhecer os colegas. Mas para garantir esse título é preciso ter união no elenco, e vejo que o Palmeiras tem um ambiente muito bom", disse Guerra. O jogador foi o último reforço a ser apresentado pela diretoria, mas ainda não tem data para estrear pelo Palmeiras.