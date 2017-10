Vettel diz que Raikkonen é seu melhor parceiro na F-1

10:05 · 15.10.2017 por Folhapress

Além de Raikkonen e Ricciardo, Vettel teve uma rápida parceria com o francês Sebastien Bourdais, na Toro Rosso, e formou dupla com o australiano Mark Webber. ( Foto: Toshifumi Kitamura / AFP )

Em seu terceiro ano de parceria com Kimi Raikkonen na Ferrari, o alemão Sebastian Vettel chegou a uma conclusão: o finlandês é o seu melhor companheiro de equipe desde que ele entrou na F-1.

Em entrevista ao site "Motorsport", o tetracampeão explicou que a postura do finlandês de não entrar em confusões ou se preocupar em fazer política ajuda nesta constatação. "Obviamente, torna-se muito mais fácil se você tem alguém para trabalhar por quem sente respeito. Você sabe, muitas vezes as pessoas tendem a tornar as coisas muito mais complicadas do que elas são, especialmente na F-1, então é bom se você puder trabalhar com alguém onde não há política, confusões ou qualquer coisa", disse.

"Neste sentido, Kimi é provavelmente o melhor companheiro de equipe que eu tive. Ele é bastante direto, mas também me dei bem com Daniel (Ricciardo, seu ex-companheiro de Red Bull)", explicou.

Além de Raikkonen e Ricciardo, Vettel teve uma rápida parceria com o francês Sebastien Bourdais na Toro Rosso e formou dupla com o australiano Mark Webber, sobre quem foi sincero.

"Quanto ao Mark (Webber), obviamente às vezes nós tínhamos nossas diferenças. Também devo dizer que éramos de gerações diferentes. Então, provavelmente no começo não éramos tão próximos assim", disse.

Na próxima temporada, Vettel terá pela quarta vez consecutiva Raikkonen como companheiro de equipe.