Veterano Maicon treina no Botafogo e pode até reforçar o time

13:16 · 06.04.2017 por Estadão Conteúdo

O treinamento do Botafogo na manhã desta quinta-feira contou com uma novidade. Sem clube, o veterano lateral-direito Maicon, de 35 anos, apareceu no Engenhão e fez trabalhos físicos no campo anexo do estádio, embora não tenha firmado qualquer vínculo com o time carioca.

De acordo com o Botafogo, Maicon pediu e recebeu o aval do clube para treinar e melhorar o seu condicionamento físico. O jogador, que fez parte do grupo da Seleção brasileira nas edições de 2010 e de 2014 da Copa do Mundo, está sem clube desde junho, quando deixou a Roma.

Não há qualquer indicativo de que o Botafogo possa contratar Maicon nas próximas semanas, mas o veterano despertou anteriormente o interesse do time carioca. Além disso, a escassez de jogadores da sua posição no elenco dirigido por Jair Ventura, especialmente por causa de lesões, pode levar o clube a tentar contratá-lo.

Considerado o titular da posição, Luis Ricardo sofreu fratura no tornozelo em 2016 e só deve voltar a jogar em maio. As situações de Jonas e Marcinho são ainda mais graves, pois ambos tiveram graves lesões no joelho e não devem atuar mais em 2017. Por causa disso, Jair já improvisou o zagueiro Marcelo e o meia Fernandes na lateral direita.

Maicon iniciou a sua carreira profissional pelo Cruzeiro, clube em que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2003, se transferindo no ano seguinte para a Europa. Em 12 anos no Velho Continente, ele passou por Monaco, Inter de Milão, Manchester City e Roma, tendo inclusive vencido a Liga dos Campeões na temporada 2009/2010.