"Vejo mais pontos positivos do que negativos", diz técnico Hemerson Maria após empate com Bahia

10:46 · 27.01.2017

Hemerson Maria disse que time do Fortaleza irá evoluir ( Foto: JL Rosa )

O empate sem gols entre Fortaleza e Bahia, na noite dessa quinta-feira (27), em jogo que marcou a estreia das duas equipes na Copa do Nordeste, agradou ao técnico Hemerson Maria, do Tricolor do Pici. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante do Leão do Pici esclareceu que o rendimento da equipe está dentro do planejamento para a temporada.

"Eu vejo mais pontos positivos do que negativos. Nós dividimos o planejamento em três partes, como eu já falei algumas vezes, que é a reconstrução da equipe. Você não vai formatar um grupo e esse grupo vai estar 100% fisicamente, tecnicamente e taticamente fazer tudo aquilo que foi trabalhado. Vai ter que ter uma evolução gradativa", justificou o técnico, que viu sua equipe atuar com um jogador a mais (um do Bahia foi expulso), durante todo o segundo tempo.

Hemerson Maria também falou sobre as vaias do torcedor ao final do jogo. Para ele, a atitude não ocorreu pelo desempenho da equipe, e sim pelo resultado. "Eu penso que talvez a manifestação do torcedor no final não tenha sido nem pelo desempenho da equipe e nem pela entrega que a equipe teve. Foi instisfação mesmo pelo resultado, pois o jogo se desenhou para o fortaleza ganhar", ressaltou.

O Fortaleza volta suas atenções, novamente, para o Campeonato Cearense, quando encara o Horizonte, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Domingão. Pela Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço só volta a campo no dia 5 de fevereiro (domingo), contra o altos, fora de casa.