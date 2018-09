Veja como ficou o Ceará no jogo de videogame 'Fifa 19'

14:15 · 21.09.2018 / atualizado às 14:42

Uniformes estão disponíveis no jogo, mas com jogadores genéricos ( Foto: Reprodução )

O Diário do Nordeste testou o game Fifa 19, da produtora EA Sports, antes do lançamento oficial, previsto para 28 de setembro, com uma curiosidade comum ao futebol cearense. A equipe do Ceará Sporting Club está lincenciada no jogo, com seus escudos e uniformes originais.

É a terceira vez que o Vovô é representado em um jogo de videogame, embora seja a primeira vez que aparece com seu emblema original e uniformes (com direitos a todos os detalhes e patrocinadores). O Fortaleza já esteve presente com seu uniforme oficial e jogadores no Fifa 07, lançado em 2006.

Mas se a notícia era de deixar animado os alvinegros, outro aspecto do jogo é negativo. Nenhum atleta do futebol brasileiro está presente no jogo, devido a uma questão contratual. Portanto, as camisas e uniformes do Ceará estarão presentes, mas em atletas fictícios (com nomes para lá de esquisitos).

Em um dos modos de maior sucesso da franquia, o Fifa Ultimate Team (FUT), os gamers poderão comprar paras suas equipes os uniformes do Vovô. O Alvinegro também estampa sua marca em outro jogo de videogame, justamente o grande concorrente do Fifa: o PES 2019.

Veja como ficou o alvinegro no jogo: