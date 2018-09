Veja a combinação necessária para o Ceará permanecer fora do Z-4

11:09 · 16.09.2018 / atualizado às 13:14

O Ceará respira fora da zona de rebaixamento da Série A após superar o Vitória por 2 a 0, neste sábado (15), em um Castelão com 32 mil torcedores. Agora, o Vovô torce para uma combinação de resultados no complemento da 25ª rodada para enfim se firmar acima do Z-4, o que não acontece desde a 2ª rodada do Brasileirão.

Ainda no sábado, o empate em 1 a 1 entre Vasco e Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília, ajudou o Alvinegro de Porangabuçu a permanecer fora da zona. Por outro lado, na manhã deste domingo (16), o Botafogo fez valer o mando de campo e venceu o América-MG por 1 a 0. Com o resultado, a Estrela Solitária ultrapassou o Ceará na classificação.

Agora 16º colocado, o Vovô torce para que os dois concorrentes diretos (em negrito) que ainda entram em campo na rodada não vençam os jogos.

Veja os confrontos:

Corinthians x Sport | 19h de domingo (16) | Arena Corinthians

Chapecoense x Internacional | 20h de segunda (17) | Arena Condá