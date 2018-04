Vasco faz R$ 200 milhões com base em dez anos, mas investe pouco

10:11 · 30.04.2018 por Folhapress

O dinheiro que o Vasco receberá com a venda de Paulinho ao Bayer Leverkusen (ALE), cerca de R$ 55 milhões, mal ficará nos cofres cruzmaltinos. Atolado em dívidas, o clube utilizará a verba para aliviar as contas, prática comum nos últimos dez anos.

De 2008 para cá, o Vasco ganhou mais de R$ 200 milhões em negociações, mas boa parte deste lucro foi usado para pagar salários, dívidas trabalhistas ou fiscais. Investimento foi muito pouco.

Em termos estruturais, o clube construiu um campo anexo em São Januário, o Caprres (centro de saúde), uma megaloja e melhorou acomodações, restaurante para os atletas e detalhes de acesso e atendimento ao público. A maioria por intermédio de parcerias.

Na questão de contratações, nenhuma que demandou grande aporte financeiro. Os nomes mais renomados chegaram sem contrato ou através de empréstimos.

"Ao nosso gosto, manteríamos o Paulinho por mais um, dois anos, o tempo que fosse possível. Entendemos que é um jogador que num futuro próximo deverá crescer muito. Ocorre que hoje o Vasco atravessa um momento financeiro delicado", explicou o atual presidente, Alexandre Campello.

O Vasco priorizará com a verba de Paulinho as situações emergenciais, como os salários que estão atrasados de dezembro, 13º e férias, além de direitos de imagem de alguns jogadores remanescentes do plantel do ano passado.

Outro ponto será a quitação das dívidas fiscais para que o clube obtenha novamente as certidões negativas de débito e assim consiga novamente negociar patrocínios estatais. Calcula-se que o Vasco precise pagar cerca de R$ 27 milhões ao Governo.

Veja abaixo as principais vendas do Vasco de 2008 para cá:

Paulinho - R$ 85 milhões

Douglas - R$ 49 milhões

Alex Teixeira - R$ 12,3 milhões

Romulo - R$ 10,3 milhões

Philippe Coutinho - R$ 10 milhões

Luan - R$ 10 milhões

Mateus Vital - R$ 5 milhões

Danilo - R$ 8 milhões

Souza - R$ 7,7 milhões

Alan Kardec - R$ 6 milhões

Morais - R$ 4 milhões

Marlone - R$ 3,2 milhões

John Cley - R$ 1,5 milhão

Allan - R$ 1 milhão

Matheus Índio - R$ 1 milhão

Guilherme - R$ 900 mil

Thiago Mosquito - R$ 750 mil

Pablo - R$ 520 mil