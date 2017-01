United empata com Liverpool no fim e Manchester City é goleado no Inglês

16:46 · 15.01.2017 por Folhapress

Zlatan Ibrahimovic foi o responsável por manter viva a sequência de 12 jogos invicto do Manchester United. Com um gol de cabeça aos 39 minutos do segundo tempo, o sueco decretou o empate por 1 a 1 contra o Liverpool na tarde deste domingo (15) no Old Trafford, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês

O atacante também salvou a pele de Pogba, que no primeiro tempo fez o pênalti que permitiu a James Milner abrir o marcador.

Com o resultado, o Liverpool foi aos 45 pontos e agora está a sete do líder do Chelsea, ocupando a terceira colocação. O United vai aos 40 e ocupa a sexta posição.

Philippe Coutinho começou na reserva, mas entrou no decorrer do segundo tempo no time do Liverpool.

City goleado

Fora de casa, o Manchester City foi goleado por 4 a 0 pelo Everton. O revés tornou a situação do técnico Pep Guardiola no City ainda mais complicada.

Em má fase,o City caiu para quinta colocação no campeonato com 42 pontos. O Everton é o sétimo, com 33.

Essa foi a pior derrota da carreira de Guardiola em campeonatos nacionais.

"É claro que podemos fazer melhor. É péssimo para meus jogadores. É uma situação de exceção porque pelos últimos sete anos eu sempre estive ali (no topo dos campeonatos)", declarou o técnico em entrevista coletiva.

Veja os resultados da 21ª rodada do Campeonato Inglês

Tottenham 4x0 West Bromwich

Burnley 1x0 Southampton

Hull City 3x1 Bournemouth

Sunderland 1x3 Stoke City

Swansea 0x4 Arsenal

Watford 0x0 Middlesbrough

West Ham 3x0 Crystal Palace

Leicester 0x3 Chelsea

Everton 4x0 Manchester City

Manchester United 1x1 Liverpool