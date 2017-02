Uniclinic perde em casa e continua na lanterna da Copa do Nordeste

19:15 · 05.02.2017 / atualizado às 19:38

O Uniclinic está três pontos atrás do terceiro colocado na competição ( Foto: Kleber A. Gonçalves )

O Uniclinic voltou a decepcionar pela Copa do Nordeste. Neste domingo (05), a Águia da Precabura perdeu para o Campinense por 1x0, na Arena Castelão. O time paraibano venceu com o gol de Thiago Orobó logo no início da primeira etapa. Esta é a segunda derrota do time cearense na competição, a outra aconteceu contra o Náutico em Pernambuco.

Com duas derrotas em dois jogos, o time comandado por Vladimir de Jesus vai amargando a lanterna do grupo. São três pontos atrás do terceiro colocado. As equipes voltarão a campo no próximo domingo (12). O Uniclinic enfrenta o Santa Cruz no Arruda e o Campinense recebe o Náutico em casa.