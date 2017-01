Uniclinic é goleado pelo Náutico na estreia da Copa do Nordeste

21:51 · 24.01.2017 / atualizado às 21:53

Uniclinic não teve um bom rendimento fora de casa ( Foto: Ricardo Fernandes/Diário de Pernambuco )

Em jogo realizado na noite desta terça-feira (24), na Arena Pernambuco, em Recife/PE, o Uniclinic voltou a jogar mal e foi goleada pelo Náutico por 4 a 0, no primeiro jogo das duas equipes pelo grupo A da Copa do Nordeste. Giva, Jefferson Nem (duas vezes) e Juninho marcaram os gols da vitória do Timbu.

Valendo-se de um maior poder ofensivo, a equipe do técnico Dado Cavalcante abriu o placar após cruzamento em que o atacante Giva subiu mais alto que a zaga adversária e ainda aproveitou a indecisão do goleiro Dionatan, para marcar de cabeça e balançar as redes na Arena Pernambuco.

Logo depois, foi a vez de Jefferson Nem invadir a área e só tocar rasteiro para o fundo do gol, após novo cruzamento pela direita. Náutico voltou ainda mais à vontade para o jogo e tratou de ampliar já aos dois minutos, novamente com Jefferson Nem.

No finalzinho do jogo, Juninho colocou a bola no canto direito de Dionatan, fechando a conta do placar a favor dos pernambucanos, que iniciaram o torneio com o pé direito e são um dos favoritos à conquista da competição.

Na próxima rodada, a Águia da Precabura tentará a recuperação dentro de casa, quando recebe o Campinense, no dia 5 de fevereiro, às 16 horas. Um dia antes e no mesmo horário, o Náutico joga o clássico pernambucano contra o Santa Cruz, no Arruda.