Uniclinic e Ferroviário ficam no empate

23:38 · 01.02.2017

Equipes demonstraram muita disposição na partida desta quarta, em Horizonte ( Foto: Thiago Gadelha )

Na abertura da 5ª rodada do Campeonato Cearense, Ferroviário e Uniclinic empataram em 2 a 2, no estádio Domingão, em Horizonte (CE). Com o resultado, as duas equipes se mantiveram nas primeiras colocações da tabela, com a Águia na vice-liderança com 8 pontos e o Tubarão da Barra em 5º com sete.

Enquanto o Ferrão disputa já no sábado, 4, o clássico com o Ceará, às 21 horas no Castelão, o Uniclinic só volta a campo no Estadual no dia 8, às 15h30, contra o Guarani de Juazeiro no Romeirão.

A Águia chegou ao gol aos 37 minutos: Amaral levantou na área e Edson Cariús mergulhou de cabeça: 1 a 0. Na etapa final a partida ganhou em emoção. E mais equilibrada e aberta, mais gols saíram. Logo aos 4 minutos e Ferroviário empatou, com Maxuell, de cabeça, após cruzamento de Vitinho.

E o Ferrão conseguiria a virada aos 29 minutos, com Vitinho completando para o gol após ótimo passe de Mota. Mas a torcida coral não pode comemorar muito tempo a virada, pois aos 32 minutos, Edson Cariús empurrou para o gol. Nos minutos finais ambas as equipes tiveram chance de sair com a vitória, mas Mauro salvou o Peixe, que segurou o placar após expulsão de Batata aos 43.