Tricolor treina para duelo contra o Londrina; jogadores do Leão confiam em bom momento

13:13 · 30.04.2018 / atualizado às 14:03

Líder da Série B, com 3 vitórias em 3 jogos, o Fortaleza está de bem com a vida e confiante, mesmo com uma parada dura pela frente. O time já está em Londrina, no Paraná, onde enfrenta o time da casa, nesta terça-feira (1), às 16h, no Estádio do Café. O atacante Gustavo acredita que a confiança pode resultar em pontos na bagagem.

"Grupo ta numa expectativa muito boa. Viemos de uma vitória maravilhosa dentro de casa. Quando a gente se comportou muito bem, colocamos em prática o que treinamos na semana. Estamos muito felizes e confiantes demais. Estamos concentrados nesse jogo do Londrina para fazer um grande jogo e levar pontos para casa", falou o atacante.

Um grupo de 20 jogadores viajou rumo ao Paraná: Matheus Inácio, Marcelo Boeck (goleiros); Diego Jussani, Ligger (zagueiros); Bruno Melo, Leonan, Felipe (laterais); Igor Henrique, Pablo, Derley, Jean Patrick, Wallace, João Henrique, Dodô, Wesley (meias); Edinho, Osvaldo, Wilson, Gustavo e Alípio (atacantes). O lateral Tinga é desfalque, além de Léo Natel, que deve deixar o clube para o futebol europeu.

O Londrina promete colocar pressão para cima do Tricolor e fez promoção de ingressos para atrair mais público. A equipe está na 7ª posição no campeonato, com 6 pontos conquistados. O atacante Edinho, do Leão, destacou que a partida deve reservar dificuldades. "Expectativa boa para fazer um grande jogo. Sabemos das dificuldades que vai ser aqui, mas nosso time está pronto para fazer um grande jogo e fazer um resultado positivo".

Confira o depoimento do atacante Gustavo: