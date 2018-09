Tribunal pode julgar Felipe Melo por apoio a Bolsonaro

08:30 · 18.09.2018 / atualizado às 08:33 por Folhapress

O volante Felipe Melo poderá ser julgado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por ter apoiado em entrevista à Rede Globo na saída de campo, após o jogo entre Bahia e Palmeiras, no domingo (16), o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL).

Não há no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) um artigo que determine punição por manifestação política como a do palmeirense, que dedicou o gol marcado na partida ao candidato. Contudo, por se tratar de um caso novo no futebol brasileiro, a Procuradoria do STJD estuda levá-lo ao tribunal para que se julgue uma possível pena ao atleta. A preocupação do órgão é que a atitude possa abrir um precedente e se torne "moda".

"Não lembro de nenhum caso similar. Talvez fosse o caso de avaliar a denúncia e deixar que o tribunal veja se foi uma conduta correta ou não. Confesso que disciplinarmente deve ser cautelosamente avaliado. Imagina se vira moda", disse à reportagem o procurador-geral do STJD, Felipe Bevilacqua.

Na ausência de artigo específico, o STJD poderia incluí-lo no 258 do CBJD. Amplo, o documento prevê penalidade a condutas disciplinares ou antiéticas não esclarecidas no código.

"Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código", diz o texto. A pena pode variar de uma a seis partidas de suspensão se praticada por atleta ou membro da comissão técnica. Nesta segunda (17), o Palmeiras se manifestou sobre Felipe Melo por meio de nota.

Nota

A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público esclarecer que o posicionamento político do atleta Felipe Melo reflete, única e exclusivamente, uma manifestação particular, e não da instituição.

O Palmeiras respeita qualquer posição política de seus atletas, empregados e colaboradores e ratifica a sua neutralidade nas questões políticas, partidárias, de crenças, religiões e quaisquer outras formas de manifestações pessoais.