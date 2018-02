Treino do Ceará atrasa por mau tempo em Londrina

16:47 · 20.02.2018

O treinamento do Vovô, que seria às 16 horas, acabou atrasando para às 17h30, no campo da Associação dos Funcionários Municipais de Londrina ( Foto: Divulgação/Cearasc.com )

Se não bastasse ser visitante em jogo único amanhã pela Copa do Brasil contra o Londrina, às 19h30, no interior paranaense, e encarar uma viagem desgastante, o Ceará teve complicações para pousar na cidade por condições climáticas adversas, atrasando a chegada no local da partida. Devido ao mau tempo, a delegação do Vovô precisou pernoitar em São Paulo e só embarcar para Londrina ao meio dia de hoje.

A previsão de desembarque do Vovô em Londrina era às 22 horas de ontem (segunda-feira), mas o clube acabou chegando apenas às 14 horas de hoje. Assim, com a logística a preparação prejudicadas, o treinamento do Vovô, que seria às 16 horas, acabou atrasando para às 17h30, no campo da Associação dos Funcionários Municipais de Londrina.

Para o duelo, o técnico Marcelo Chamusca não contará com o meia Ricardinho, com dores desde a partida diante do Sampaio Corrêa, na última quinta-feira. O meia Wescley é o favorito para substituí-lo.