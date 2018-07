Treinador da Croácia diz não saber quem terá condições de jogar final

15:02 · 12.07.2018 por Folha Press

Técnico croata disse não temer a França ( Foto: AFP )

Após três prorrogações disputadas para chegar na final, totalizando 90 minutos a mais do que a França, o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, afirmou não ter ideia ainda de quem mandará a campo, no domingo (15), para a decisão da Copa do Mundo.

"Não sei quem estará em forma suficiente para jogar. Só posso dizer que tenho 22 jogadores top e quem estiver no campo eu estarei satisfeito", afirmou o treinador.

"Os jogadores estão exaustos, cansados. Amanhã (sexta-feira) vamos ver como estão", afirmou.

Nesta quinta-feira (12), um dia após a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1 os jogadores ganharam folga e só terão dois dias de treino antes da decisão.

"Deixei eles celebrarem (a classificação) e dei folga. Eles estão concentrados há quase 50 dias. Eles sabem o que podem ou não fazer", disse Dalic.

Como jogaram na noite de quarta (11), os croatas terão um dia a menos de trabalho até a final do que os franceses.

"Vamos ser o único time que terá feito oito jogos até a final e isso é muito difícil. Muita energia foi gasta. Mas parece que quanto mais difícil, melhor jogamos. Não estou com medo de domingo", afirmou Dalic.