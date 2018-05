Torcidas de Ceará e Fortaleza aparecem entre as 20 maiores do Brasil

16:16 · 09.05.2018 / atualizado às 16:21

Torcidas de Ceará e Fortaleza entre as 20 maiores do país ( Fotos: Fernanda Siebra e José Leomar )

A pesquisa do Ibope Repucom, publicada pela revista Época, mostra que o Ceará Sporting Club tem 1% de torcida da população brasileira com mais de 16 anos que se interessam por futebol, enquanto o Fortaleza Esporte Clube tem 0,5%. Já entre as equipes da primeira divisão, o Alvinegro aparece com 64% da torcida tendo o clube como time do coração e 36% como simpatizante.

Veja as maiores torcidas do Brasil.

23% – Flamengo

19% – Corinthians

10% – São Paulo

9% – Palmeiras

6% – Vasco

4% – Grêmio

4% – Santos

4% – Cruzeiro

3% – Internacional

3% – Atlético-MG

2% – Sport

2% – Fluminense

2% – Bahia

2% – Botafogo

1% – Vitória

1% – Ceará

1% – Santa Cruz

1% – Atlético-PR

0,5% – Paysandu

0,5% – Fortaleza

Flamengo e Corinthians seguem dominando

Como já costumeiro, as torcidas de Flamengo e Corinthians permanecem como as duas maiores torcidas do Brasil com 23% e 19%, respectivamente.

Enquanto 81% da torcida do Flamengo tem o clube como primeira opção e 19% como segunda, o Corinthians aparece com 82% sendo o time do coração do seu torcedor e 18% de simpatizantes. Já no Rio Grande do Sul, estado conhecido pela pouca presença de torcedores de outros estados, o Grêmio aparece em com o total de 4% de torcida no território nacional, sendo 86% que o tem como primeira opção para torcer e 14% como segundo.

Apesar de não aparecer entre as 20 maiores torcidas do País, o número de torcedores da Chapecoense que adotou o time como segunda opção é de 77%.

Torcedores e simpatizantes dos clubes da Série A

86% (14%) – Grêmio

86% (14%) – Inter

82% (18%) – Corinthians

81% (19%) – Flamengo

79% (21%) – Vasco

77% (23%) – São Paulo

76% (24%) – Cruzeiro

75% (25%) – Palmeiras

74% (26%) – Atlético-MG

70% (30%) – Sport

66% (34%) – Santos

66% (34%) – Vitória

65% (35%) – Atlético-PR

64% (36%) – Ceará

59% (41%) – Fluminense

56% (44%) – Bahia

55% (45%) – Botafogo

44% (56%) – Paraná

23% (77%) – Chapecoense

7% (93%) – América-MG

A pesquisa é intitulada "DNA Torcedor" e foi feita entre julho e agosto de 2017, com mais de 6 mil pessoas entrevistadas pelo território nacional. O trabalho ainda não foi divulgado na íntegra.