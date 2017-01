Torcida lota arquibancadas e faz cobranças em reapresentação de elenco do Vovô

17:45 · 02.01.2017 / atualizado às 17:57

Torcedores comparecem em grande número ao Vovozão ( Foto: Vladimir Marques )

A torcida do Ceará compareceu em bom número, na tarde desta segunda-feira (2), ao Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, para a reaprensentação do elenco alvinegro. A expectativa maior era para ver os atletas mais conhecidos, como o meia Ricardinho e o atacante Magno Alves, que foram ovacionados no momento em que entraram no gramado.

No entanto, as cobranças do torcedor pela má campanha em 2016, onde o clube não conquistou nenhum título, foram outro ponto em destaque. Gritos de "Não é mole não, o Cearense ja virou obrigação" e "Volta vozao pra 1ª divisão" foram os mais ouvidos pelos jogadores e comissão técnica, que estavam trabalhando no gramado do Vovozão.

Ao todo, 25 atletas se apresentaram e treinaram. O lateral-esquerdo Rafael Carioca também participou dos trabalhos, mas só será anunciado oficialmente quando resolver pendências com seu ex-clube, o Paraná.



O Ceará estreia no Estadual do dia 18 de janeiro, às 20 horas, diante do Maranguape.