Torcida do Fortaleza lota aeroporto no embarque do time para São Luís; confira vídeo

11:21 · 13.09.2018 / atualizado às 11:26

Quando o futebol não aparece dentro de campo, nada melhor que apoio para retomar a boa fase. Foi exatamente isso que fez a torcida do Fortaleza, nesta quarta-feira (12), durante embarque de jogadores e comissão técnica no Aeroporto Pinto Martins, na capital cearense.

Com gritos de "Volta Leão para a primeira divisão", centenas de torcedores fizeram um corredor para passagem do elenco, que embargou para São Luís, no Maranhão, onde enfrenta o Sampaio Corrêa na sexta-feira (14), às 21h30. A partida é válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O incentivo chega em um momento chave da temporada. Mesmo liderando o certame desde a 5ª rodada e tendo somado 47 pontos, o Leão já não vence há três jogos, o que diminuiu a vantagem na ponta para as demais equipes da zona de acesso.

Como o vice-líder CSA foi derrotado no início da rodada para o Vila Nova por 2 a 1, na terça (11), o Tricolor não pode perder a primeira posição em caso de derrota. Todavia, uma vitória sobre o lanterna maranhense pode fazer os comandados de Rogério Ceni adquirirem uma "gordura" de quatro pontos na ponta.