Torcida do Ceará lota aeroporto durante desembarque da equipe; veja vídeos

16:28 · 15.10.2017 / atualizado às 18:02

O Aeroporto Internacional Pinto Martins foi completamente tomado por torcedores do Ceará na tarde deste domingo (15). O motivo é o desembarque da equipe alvinegra em solo cearense após a vitória diante do Oeste por 1 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada da Série B, resultado que manteve o Vovô na 4ª colocação do G4, com 51, abrindo cinco pontos sobre o Vila Nova, que ocupa a quinta posição.

O próximo confronto do Alvinegro é diante do Paraná, 3º colocado da Segundona, na Arena Castelão, às 19h30. Caso vença, o Ceará pode terminar a 30º rodada na vice-liderança da competição. A expectativa é casa cheia no duelo, que já conta com 6.178 ingressos vendidos de forma antecipada.

Confira a festa da torcida:

Aeroporto Internacional Pinto Martins lotado com torcedores do @CearaSC aguardando a chegada do time! pic.twitter.com/gRjc0jG6ZN — Jogada (@diariojogada) 15 de outubro de 2017