Torcedores tentam entrar sem ingresso no Castelão e geram tumulto

20:10 · 14.10.2017 / atualizado às 20:43

Faltando pouco menos de uma hora para o início da partida entre Fortaleza e CSA, houve focos de tumulto em alguns portões de acesso ao estádio. Na entrada 207a, que dá acesso às cadeiras superiores, dezenas de torcedores tentavam invadir a área forçando a entrada pelas catracas e grades de isolamento.

Nem os seguranças privados e policiais militares, que reagiram com o uso de spray de pimenta, conseguiam conter os torcedores. Muitos entraram no estádio pulando as grades e catracas. A mesma cena se repetia em outras entradas.

Após o início do jogo, muitos torcedores ainda estavam do lado de fora.

Trânsito

Nas principais vias de acesso ao Castelão, nas avenidas Alberto Craveiro e Paulino Rocha, poucos agentes de trânsito orientavam os motoristas, deixando o trânsito ficou congestionado na rotatória.

