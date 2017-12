Torcedores gremistas fazem aquecimento no hotel para a final do Mundial

09:54 · 16.12.2017 por Folhapress

Chegou o grande dia. A torcida do Grêmio não vê a hora de o Grêmio entrar em campo na grande final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid, no estádio Zayed City Sports (às 15h), em Abu Dhabi, para quem sabe soltar o grito de bicampeão. E eles fazem a festa como podem.

Cerca de seis horas antes da partida, mais de 60 torcedores já se aglomeravam no hotel onde a delegação tricolor está hospedada em Abu Dhabi para fazer o aquecimento.

Eles chegaram de várias partes do mundo e distribuíram bandeiras no lobby do hotel para homenagear os finalistas. A maior faixa, vinda de General Câmara/RS, trazia uma foto do grupo e de Renato Gaúcho e agradecia os campeões da Libertadores. A torcida de Rio Grande-RS, de São Borja, Cachoeirinha e até de San Diego, na Califórnia, também marcaram presença.

O torcedor Mozart de Leon era um dos que mais chamava a atenção. O advogado usava um turbante e estava com vestimentas típicas árabes com as tradicionais cores do time. Ele e mais três amigos mandaram confeccionar a fantasia ainda no Brasil.

"Esse aqui é o homem bomba tricolor para acabar com o planeta. Está só faltando a mochila. Estou otimista, mas nervoso. Vai ser bem tenso, igual aos últimos jogos. É sempre assim, com a esperança que consiga vender", afirmou.

O planejador financeiro Thiago Fagundes também fez questão de chegar cedo ao hotel. Mesmo preocupado com a potência do Real Madrid, ele se mostrou confiante com o título.

"Estamos um pouco aflitos, mas perdendo ou ganhando tá tudo certo. gremista é sempre otimista. E Luan e Jael vão marcar os gols", afirmou.